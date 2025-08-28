В предстоящие выходные Владимир отметит День города. Чтобы праздничные гуляния прошли безопасно, в центре будут введены временные ограничения для автотранспорта, а маршруты общественного

В предстоящие выходные Владимир отметит День города. Чтобы праздничные гуляния прошли безопасно, в центре будут введены временные ограничения для автотранспорта, а маршруты общественного транспорта изменятся. Когда и где перекроют движение: 30 августа, с 09:00 до 23:30 Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская — на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Объезд — по Студеной