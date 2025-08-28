По последней информации, заседание назначено на 14:30. Дмитрий Наумов уже доставлен в Октябрьский райсуд Владимира. Съёмочная группа “Шестого канала” находится на месте. Мы оперативно

По последней информации, заседание назначено на 14:30. Дмитрий Наумов уже доставлен в Октябрьский райсуд Владимира. Съёмочная группа “Шестого канала” находится на месте. Мы оперативно сообщим о решении суда. Известно, что избирать меру будет судья Октябрьского районного суда Яна Дигтяр. UPD 14:40: Решение о мере пресечения главы города Дмитрия Наумова суд примет в закрытом режиме. Об