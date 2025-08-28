Многие школьники в этот день пойдут на линейки без традиционных пышных букетов.

1 сентября тысячи владимирских школьников отметят начало нового учебного года. В школах города готовятся к традиционным торжественным линейкам и первым урокам, которые пройдут по особому расписанию.Ожидается, что праздничные линейки будут длиться от 40 минут до часа. После торжественной части, где с приветственным словом выступит администрация, а ученики покажут небольшой концерт, школьники отправятся на первые уроки. Как правило, это классный час и обязательный урок «Разговоры о важном».Многие школьники в этот день пойдут на линейки без традиционных пышных букетов. Все больше школ города участвуют в благотворительной акции «Дети вместо цветов». Вместо того чтобы каждый родитель покупал букет, классом дарят учителю один общий, а сэкономленные деньги направляют на помощь детям.Такая инициатива находит поддержку как у педагогов, так и у родителей. Как рассказала мама первоклассника Олеся, «я лично за один букет. Не вижу смысла в куче цветов, лучше отдать эти деньги на доброе дело». По ее словам, у кого есть старшие дети, эта практика уже широко распространена, и учителя сами говорят, что не нужно приносить много букетов.