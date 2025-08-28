Инцидент произошел 27 августа. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в 12.50 на 9 километре автодороги Дубки – Киржач в Киржачском районе водитель автомобиля «Хавал»

Инцидент произошел 27 августа. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, в 12.50 на 9 километре автодороги Дубки – Киржач в Киржачском районе водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на внезапно выбежавшее на дорогу животное – лося. Водитель иномарки не пострадала. Транспортное средство получило механические повреждения. О состоянии животного информация отсутствует.