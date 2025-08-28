Во Владимир завозят стройматериалы для реконструкции аэропорта «Семязино». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Только за август грузовой терминал станции Юрьевец

Во Владимир завозят стройматериалы для реконструкции аэропорта «Семязино». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Только за август грузовой терминал станции Юрьевец принял первые 20 тысяч тонн щебня. Из пресс-релиза Горьковской железной дороги В августе текущего года терминал уже принял первые 20 тыс. тонн щебня. Терминал обладает всем необходимым оборудованием для погрузки и разгрузки различных