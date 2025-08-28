За последние десять лет производство молока в регионе выросло на 53%. Сегодня Владимирская область уверенно входит в десятку лидеров России по надоям, сообщили в пресс-службе правительства

За последние десять лет производство молока в регионе выросло на 53%. Сегодня Владимирская область уверенно входит в десятку лидеров России по надоям, сообщили в пресс-службе правительства региона. Только за 2024 год хозяйства региона прибавили еще 5,5% к прошлогодним результатам, получив 530,4 тысячи тонн молока. Средний надой на одну корову составил 9722 кг — это на