Приходит женщина на искусственное оплодотворение.
Доктор у неё спрашивает:
- Что вам угодно мадам?
- Хочу чтобы у меня был здоровый ребёнок!
Тот берёт какую-то пробирку и спрашивает:
- А есть какие-нибудь пожилания?
- Да! Хочу, чтобы у него были голубые глаза!
Врач берёт синюю колбу и доливает в пробирку…
- А ещё, хочу чтобы он был блондином!
Врач берёт белую колбу и доливает в пробирку…
- А ещё хочу, чтобы он был похож на Бильмондо!
Врач доливает ещё какой-то гадости и говорит:
- Выпейте это!
Женщина охотно выпивает и теряет сознание.
Врач укладывает её на стол, снимает штаны и говорит:
- Бильмондо, Бильмондо… Какой получится - такой получится!
