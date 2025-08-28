Совсем скоро пройдут торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Особенным этот день станет для 3800 первоклассников. Всего в школах города будут учиться 40804 ребенка. Больше всего

Совсем скоро пройдут торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Особенным этот день станет для 3800 первоклассников. Всего в школах города будут учиться 40804 ребенка. Больше всего первоклассников – в школе №42 Образовательного центра №7. Туда впервые придут 232 школьника. На протяжении последних 5 лет учреждение держит первенство по первоклассникам. С начала 2025 года на работу