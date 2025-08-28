С 1 сентября по 31 декабря текущего года жители Владимира смогут сэкономить 8 рублей на каждой поездке в общественном транспорте. Скидка будет действовать при оплате проезда картой «Мир»,

С 1 сентября по 31 декабря текущего года жители Владимира смогут сэкономить 8 рублей на каждой поездке в общественном транспорте. Скидка будет действовать при оплате проезда картой «Мир», загруженной в телефон. Об этом сообщили в администрации города. Из пресс-релиза городской администрации Чтобы воспользоваться предложением, владельцам телефонов Android необходимо предварительно добавить карту «Мир» в один из