Археологи завершили 6-й сезон раскопок некрополя «Гнездилово» X-XII веков во Владимирской области. Этот памятник был открыт еще в XIX веке графом Уваровым, но затем затерялся. Об этом сообщает пресс-служба института РАН.Раскопки показали, что большая часть некрополя не была исследована ранее. Уже обнаружено 80 погребений.«Гнездилово» становится ключевым памятником для изучения истории Суздальской земли, особенно интересны захоронения с оружием и всадническим снаряжением, что редкость для Северо-Восточной Руси.