Во Владимире в порядок привели сразу три проблемные улицы, где дорожное покрытие давно вызывало жалобы автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Во Владимире в порядок привели сразу три проблемные улицы, где дорожное покрытие давно вызывало жалобы автомобилистов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Городское надзорное ведомство совместно с сотрудниками ГИБДД провели проверку состояния дорог и зафиксировали нарушения на улицах Родниковая, Родионовский и Промышленный проезд. На проезжей части обнаружили ямы и выбоины, которые могли стать