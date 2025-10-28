Возведение новой поликлиники в Собинке, которое должно было завершиться до 1 декабря, отстает от графика. На проблему отреагировала межрайонная прокуратура, взяв ход работ на особый

Возведение новой поликлиники в Собинке, которое должно было завершиться до 1 декабря, отстает от графика. На проблему отреагировала межрайонная прокуратура, взяв ход работ на особый контроль. Прокурор Андрей Широких в ходе выезда на объект выявил серьезные недоработки. Внутренняя отделка не ведется повсеместно, монтаж электроснабжения завершен только на 80%, а укладка напольной плитки и вовсе не