С трудностями столкнулись жители Гусь-Хрустального.

Прокуратура Владимирской области отреагировала на многочисленные жалобы пациентов больницы в Гусь-Хрустальном о больших очередях и нехватке лекарств в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.С января 2025 года функции по выдаче медикаментов льготникам переданы ЦРБ Гусь-Хрустального, что привело к сбоям в обеспечении пациентов. После вмешательства прокуратуры очередь за лекарствами уменьшилась, и процесс выдачи начал налаживаться. Пациенты, сталкивающиеся с проблемами, могут обратиться в надзорное ведомство.Напомним, ранее мы писали, что