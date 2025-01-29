Сегодня в пять часов утра во Владимире загорелась квартира в доме №71 на проспекте Ленина. Огонь вспыхнул в комнате на 7 этаже. Людей пришлось выводить из горящего дома с помощью кислородных

Сегодня в пять часов утра во Владимире загорелась квартира в доме №71 на проспекте Ленина. Огонь вспыхнул в комнате на 7 этаже. Людей пришлось выводить из горящего дома с помощью кислородных устройств. Как сообщили в тревожном ведомстве, сотрудники МЧС спасли пять человек, среди них – два ребенка. Также были эвакуированы 10 жителей многоэтажки. В итоге