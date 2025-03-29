Проверки Россельхознадзора прошли в Вязниковском районе.

Сразу 243 гектара земель сельхозназначения во Владимирской области заброшены и покрылись сорняками.Такие результаты показала проверка Главного управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, проведённая ведомством вместе с Главным управление МЧС России по 33-му региону.Проверяли шесть участков сельхозугодий в Вязниковском районе.На таких почвах растёт сухая трава, это создаёт высокие риски природных пожаров, которые в регионе уже начались.Как сообщалось ранее,