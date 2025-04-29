А также его заму.

Прокуратура по Владимирской области сообщила о том, что ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» оштрафована более чем на 1,4 миллиона рублей за коррупционное правонарушение. В 2019 году главврач больницы и его заместитель незаконно предоставили гендиректору компании возможность участвовать в формировании аукционной документации на закупку медицинского оборудования.Кроме того, установлено, что за это должностные лица получили взятку от руководителя фирмы.Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении, в результате которых компания была наказана штрафами и будет внесена в черный список юрлиц, не имеющих права участвовать в закупках для госнужд. Ранее взяткополучатели были привлечены к уголовной ответственности.