Контракт выполнен лишь на 80%

Ремонт школы №26 во Владимире, который должны были завершить еще в ноябре прошлого года, до сих пор не закончен. По данным сайта госзакупок, контракт выполнен лишь на 80%. Мэрия Владимира оштрафовала подрядчика, компанию «Фаворит», за просрочку и теперь добивается выплаты штрафа через суд, пишет «Чеснок».Причиной задержки стали недостатки в выполненных работах, которые подрядчику пришлось переделывать. Несмотря на то, что компании «Фаворит» выплатили всю сумму контракта (79,5 млн рублей), стоимость фактически выполненных работ составляет лишь 62,5 млн рублей. Администрация города взыскивает с подрядчика через суд почти 2,4 млн рублей штрафов. Первое судебное заседание назначено на 18 июня.Мэр города Дмитрий Наумов выражал надежду на скорейшее завершение работ, однако сроки сдачи объекта по-прежнему не определены. Между тем, в следующем году во Владимирской области планируется начать ремонт 35 школ.