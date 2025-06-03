Реновация Привокзальной площади и улицы Вокзальной не должна принести неудобства пассажирам общественного транспорта и автомобилистам, уверяют в городской администрации. Где будут

Реновация Привокзальной площади и улицы Вокзальной не должна принести неудобства пассажирам общественного транспорта и автомобилистам, уверяют в городской администрации. Где будут организованы дорожные перекрытия «Шестому каналу» показали на месте. Напомним, первый этап благоустройства территории планируют начать уже на этой неделе – в числе первых необходимых пунктов — перенос инженерных сетей. Обновлением пространства займется «Владимирская строительная