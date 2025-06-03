Жуткое убийство произошло в ночь на 19 мая в небольшом поселке Красный Куст Судогодского района. Была найдена мертвой работница библиотеки и клуба. «Шестой канал» узнал подробности

Жуткое убийство произошло в ночь на 19 мая в небольшом поселке Красный Куст Судогодского района. Была найдена мертвой работница библиотеки и клуба. «Шестой канал» узнал подробности происшествия, их нам рассказал собственный источник в правоохранительных органах. В тот день женщина присутствовала на дискотеке как заведующая клуба. Мероприятие продлилось допоздна, и домой она шла уже ближе к