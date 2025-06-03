Уже уложены новые слои асфальтобетона, а до конца недели планируется укрепить обочины.

Во Владимирской области власти планируют завершить ремонт 16-километрового участка трассы М-8 «Холмогоры» всего за три недели. На объекте задействовано до 50 единиц спецтехники, включая асфальтоукладчики и самосвалы.Работы идут полным ходом: уже уложены новые слои асфальтобетона, а до конца недели планируется укрепить обочины.Эта федеральная магистраль, соединяющая Москву с Архангельском через Ярославль и Вологду, является ключевой транспортной артерией между центральными и северными регионами России.