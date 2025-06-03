Дело образовательного центра №7 разрешилось в первом раунде. Октябрьский суд отклонил иск родителей, недовольных объединением учебных учреждений в Юрьевце и Энергетике. Согласно исковому

Дело образовательного центра №7 разрешилось в первом раунде. Октябрьский суд отклонил иск родителей, недовольных объединением учебных учреждений в Юрьевце и Энергетике. Согласно исковому заявлению, родители учащихся в 44-ой и 42-ой школах считают слияние незаконным, а также, что реформа ущемляет права школьников. Татьяна Хлыстова, мама ученика школы №44 г. Владимира У нас на всю школу осталось