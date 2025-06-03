176 жертв вшей было зарегистрировано во Владимирской области в 2024 году. Большинство случаев (150) коснулись детей. По сравнению с 2023 годом, ситуация с педикулезом в регионе стала лучше: тогда от

176 жертв вшей было зарегистрировано во Владимирской области в 2024 году. Большинство случаев (150) коснулись детей. По сравнению с 2023 годом, ситуация с педикулезом в регионе стала лучше: тогда от вшей пострадали 243 человека, включая 190 детей. Как объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора области, педикулез – заразное заболевание, которое происходит, когда на человеке оказываются вши. Это