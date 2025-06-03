В 2019 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Петушинского района.

Во Владимирской области 31 мая скончался Юрий Алексеевич Карпунин, директор Марковской школы Петушинского района. Юрий Карпунин был Заслуженным учителем РФ, Отличником народного просвещения и Почётным гражданином Петушинского района. Об этом рассказала министр образования отметила Светлана Болтунова.Он возглавлял школу с 1987 года, а до этого работал учителем физики. В 2019 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Петушинского района.Напомним, ранее мы писали, что