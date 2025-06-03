Врачи уверены, что наступило лучшее время для укрепления детского здоровья.

Врачи уверены, что наступило лучшее время для укрепления детского здоровья.Лето – лучшее время для того, чтобы заняться укреплением здоровья детей: солнце, способствующее выработке витамина D, активные игры на свежем воздухе, развивающие мышцы и улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, овощи и фрукты, заряжающие витаминами и минералами. О чём ещё следует знать? Рекомендации дала главный внештатный педиатр Минздрава Владимирской области Ольга Ильина.Недуги приходят с возрастомПо словам Ольги Ильиной, дети сегодня имеют большое количество хронических заболеваний, которые формируются в процессе роста ребёнка. Например, болезнями опорно-двигательного аппарата страдает порядка 16% несовершеннолетних. Проявляют­ся недуги чаще всего в подростковом возрасте – к 15–17 годам. На втором месте – заболевания органов зрения, на третьем – органов пищеварения.– Повторюсь, проблемы принимают хронический характер с возрастом. То есть речь идёт не об острых гастритах или энтеритах инфекционной природы, а уже о сформировавшейся хронической патологии, – уточнила доктор.Сегодня педиатров тревожит и рост распространённости ожирения. Уже 2,5% детей в нашей области имеют такой диагноз, это данные прошлого года. Кстати, есть у детей и проблема дефицита массы тела. Причина – это нерациональное питание и нездоровый образ жизни.Главное – образ жизниВсе наши недуги связаны именно с образом жизни, уверена Ольга Ильина. Сегодня подрастающее поколение мало двигается, много времени проводит за гаджетами, часто питается снеками или фаст-фудом. Все это недоработка родителей. Задача семьи – правильно организовать учебный процесс ребёнка, его рабочее место, досуг и в целом образ жизни.Профилактические осмотры помогают вовремя выявить отклонения в развитии, предотвратить хронические заболевания и скорректировать образ жизни или питание. При формировании хронической патологии у ребёнка педиатры обязательно информируют родителей.С пользой для детского здоровьяЛето – это максимально благоприятное время, чтобы укрепить здоровье детей. Школьные нагрузки снижены, а значит, следует бросить все силы на то, чтобы ребёнок как можно больше времени пребывал на свежем воздухе и был физически активным. Подвижные игры, велосипед, прогулки, пешие походы. Помимо полезного движения, это ещё и элемент закаливания. Не секрет, что наши дети часто болеют респираторными заболеваниями – бронхитами, пневмониями. Поэтому в летние каникулы следует максимально укрепить здоровье ребёнка и его иммунитет.Лучшее время для вакцинацииЛетний сезон считается одним из лучших для проведения вакцинации у детей. В это время не так активны респираторные заболевания, а летние каникулы длиною в три месяца позволяют провести полный комплекс иммунизации. В летний период можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, а к концу лета поступит вакцина от гриппа. Подготовиться к сезону простуд важно уже сейчас. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо записать ребёнка на плановый приём к участковому педиатру.