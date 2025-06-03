Особое внимание уделят помощи в открытии ИП и самозанятости, а также психологической, социальной и правовой поддержке.

Правительство утвердило план действий по поддержке ветеранов специальной военной операции в сфере занятости. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин. По поручению Президента, участникам СВО помогут найти работу, освоить новую профессию и открыть собственное дело.«Считаю этим меры важными в поддержке наших ребят. Мы должны оказать полноценную помощь в трудоустройстве всем, кто вернулся с передовой», — отметил депутат Игошин.В рамках программы предусмотрены: адресная помощь в трудоустройстве, содействие в оформлении документов, переобучение сотрудников служб занятости, создание баз вакансий и проведение ярмарок вакансий.Особое внимание уделят помощи в открытии ИП и самозанятости, а также психологической, социальной и правовой поддержке. Работодателей будут мотивировать на трудоустройство ветеранов, в том числе с инвалидностью.