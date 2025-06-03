Во Владимирской области зафиксировали шесть случаев бешенства у животных с начала 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Вирус обнаружили в четырех районах

Во Владимирской области зафиксировали шесть случаев бешенства у животных с начала 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Вирус обнаружили в четырех районах — Петушинском, Юрьев-Польском, Кольчугинском и Суздальском. Заболели как дикие, так и домашние животные. Медики напоминают: бешенство — смертельно опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно передаётся через укус или попадание