Инфицированные животные обнаружены в Петушинском, Юрьев-Польском, Кольчугинском и Суздальском районах.

Во Владимирской области за первую половину 2025 года зарегистрировано шесть случаев бешенства среди диких и домашних животных, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Инфицированные животные обнаружены в Петушинском, Юрьев-Польском, Кольчугинском и Суздальском районах.Специалисты предупреждают о высокой опасности заболевания, которое поражает нервную систему и всегда приводит к летальному исходу. Бешенство передается через укусы или попадание слюны больных животных на раны и слизистые.Жителей области призывают быть бдительными и избегать контактов с дикими животными, беспризорными кошками и собаками, а также летучими мышами.