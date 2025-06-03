За прошедшую неделю мошенники обманули 63 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 23 миллиона рублей. IT-преступники все еще представляют угрозу,

За прошедшую неделю мошенники обманули 63 жителей Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 23 миллиона рублей. IT-преступники все еще представляют угрозу, предупредили в пресс-службе правительства области. Так, 46-летняя муромлянка перешла по ссылке, которую ей отправил через мессенджер неизвестный. После этого со счета женщины пропали 580 000 рублей. А 64-летнюю жительницу Мурома обманул «сотрудник