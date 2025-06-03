По итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей, - таковы предварительные оценки экспертов ВТБ.

По итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей, - таковы предварительные оценки экспертов ВТБ. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.В мае, по оценкам экспертов, российские банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. Основная причина сокращения продаж в мае — сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.Хотя ситуация на рынке не везде одинаковая. Например, в ЦФО в мае, за счёт отмены комиссии по госпрограммам для застройщиков, банк смог нарастить выдачу ипотеки на треть в количественном выражении. Было оформлено почти 1,9 тыс. сделок на 13,18 млрд рублей. Всего же с начала года банк выдал жителям ЦФО ипотечных кредитов на сумму свыше 54 млрд рублей. Средний «чек» превысил 6,9 млн рублей.Ранее в правительство было направлено предложение ВТБ по комплексу мер призванных поддержать объемы выдач по господдержке и сохранить комфортные условия для заемщиков: увеличение субсидий банкам с переходом на авансовые выплаты; отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач; роспуск ранее накопленного макропруденциального буфера по ипотечным кредитам с господдержкой. В банке рассчитывают, что эти предложения будут учтены при окончательном решении ЦБ РФ и Правительства.