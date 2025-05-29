40-летний мигрант в декабре 2024 года публично поддержал запрещенную в России террористическую организацию.

Во Владимире выходца из Центральной Азии приговорили к 3 годам колонии за оправдание терроризма в Telegram. Как сообщает УФСБ по Владимирской области, 40-летний мигрант в декабре 2024 года публично поддержал запрещенную в России террористическую организацию.Помимо лишения свободы, ему на 2 года запрещено администрировать сайты. Приговор пока не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что