Подрядчик не выполнил работы в срок.

В Суздале Владимирской области завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения на улице Заречной. Работы, стоимостью более 5 миллионов рублей, проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны были быть закончены еще к 1 сентября. ПодробностиСуздальская межрайонная прокуратура выявила отставание от графика. При осмотре объекта в начале сентября стало ясно, что подрядчик не уложился в срок, а администрация города Суздаля, как заказчик, не контролировала ход работ должным образом. Это ставило под угрозу достижение целей нацпроекта, направленных на улучшение качества жизни горожан.После представления, внесенного прокурором руководителям подрядной организации и заказчика, работы были оперативно завершены и оплачены в полном объеме.