Подрядчик не выполнил работы в срок.
В Суздале Владимирской области завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения на улице Заречной. Работы, стоимостью более 5 миллионов рублей, проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны были быть закончены еще к 1 сентября. Подробности
Суздальская межрайонная прокуратура выявила отставание от графика. При осмотре объекта в начале сентября стало ясно, что подрядчик не уложился в срок, а администрация города Суздаля, как заказчик, не контролировала ход работ должным образом. Это ставило под угрозу достижение целей нацпроекта, направленных на улучшение качества жизни горожан.
После представления, внесенного прокурором руководителям подрядной организации и заказчика, работы были оперативно завершены и оплачены в полном объеме.