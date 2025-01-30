Из-за нарушения закона при проведении закупок без торгов.

Бывшее здание охотхозяйства «Суздальское», ставшее резиденцией губернатора, привлекло внимание из-за нарушения закона при проведении закупок без торгов.Как сообщает областной прокурор Иван Грибов, хотя предыдущая проверка не выявила нарушений, правоохранители намерены провести новое расследование и рассмотреть возможность более конкурентных закупок. Здание пустовало 10 лет и превратилось в свалку. За два года на его восстановление было потрачено 50 миллионов рублей, из которых 35 миллионов выделено из бюджета.Резиденция была