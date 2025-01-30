Информация о запрете будет храниться в кредитной истории заемщика.

С марта в России вступает в силу закон, предоставляющий физическим лицам право устанавливать запрет на выдачу необеспеченных кредитов. Воспользоваться такой возможностью можно будет через портал Госуслуг, а с 1 марта по 1 сентября, в зависимости от региона, такая опция появится и в многофункциональных центрах (МФЦ). Информация о запрете будет храниться в кредитной истории заемщика.Некоторые крупные банки уже активно участвуют в тестировании нового механизма и работают над внедрением необходимых изменений в свою систему, чтобы соответствовать требованиям нового законодательства. Так, в феврале возможность самоограничений в появится в приложении и интернет-банке ВТБ. Это позволит клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, включая оформление кредитов и снятие средств со вкладов.Новый закон предоставляет гражданам дополнительный инструмент контроля над своей кредитной историей и защищают от неправомерного оформления кредитов третьими лицами. Это особенно актуально в условиях роста онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.Теперь россияне смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке. Это позволит исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т.д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества.«Мошенничество остается «бичом» современного финансового рынка, но теперь у клиентов будет возможность защитить себя самостоятельно заранее. Самозапрет позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», – заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.