Подснежники распустились в январе – почти как в сказке «Двенадцать месяцев». Неожиданный сюрприз на своем огороде заметила жительница Юрьев-Польского. Мария Кострова, жительница

Подснежники распустились в январе – почти как в сказке «Двенадцать месяцев». Неожиданный сюрприз на своем огороде заметила жительница Юрьев-Польского. Мария Кострова, жительница Юрьев-Польского Мы сами только сегодня утром увидели и очень удивились. Мама утром сфотографировала и мне показала. Я потом сама пошла в огород, посмотрела))) Красота! Ждем теперь, когда они ещё побольше распустятся. Как рассказала