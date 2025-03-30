Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП в Суздальском районе Владимирской области пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Травмированным детям два и четыре года. Авария произошла днем в субботу, 29 марта. На 132 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо-Восточное соединение с М-7 Волга» водитель Ford Fiesta не справился с управлением и врезался во встречный Ford Focus.Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас полиция проводит проверку по факту столкновения.Напомним, что в Киржачском районе .