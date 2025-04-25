Челябинск стал центром ИТ-сферы. Молодежный цифровой форум "на ТЫ с IT" собрал рекордное количество участников – более трех тысяч человек.

Челябинск стал центром ИТ-сферы. Молодежный цифровой форум "на ТЫ с IT" собрал рекордное количество участников – более трех тысяч человек. Каждый из них мог прикоснуться к цифровым профессиям. На открытии масштабного форума побывала съемочная группа ГТРК "Южный Урал".Открытие молодежного цифрового форума "на ТЫ с IT" с первых секунд погружает участников в удивительный мир технологий. Семилетняя Аня, кажется, одна из самых маленьких участников. Пришла вместе с мамой и сразу отправилась изучать площадки."В школе уже есть робототехника, информатика, программирование. Я тоже педагог по фотографии и мультипликации, поэтому тема новых технологий и развития ИТ интересна всей семье", — говорит участник форума Екатерина Авдеева."На форуме каждый желающий смог почувствовать себя ИТ-специалистом, и я не исключение. Например, сейчас попробую себя в графическом дизайне и создам свою 3D-модель, фигурку кота", — комментирует корреспондент Яна Смирнова.Впервые на форуме прошел "Батл ректоров". По словам организаторов, важно познакомить будущих специалистов не только с процессами работы, но и рассказать, где можно приобрести эти навыки."Идея нашего мероприятия в этом году – показать, что образование в Челябинской области, в сфере ИТ тоже очень хорошо. В целом можно не ехать ни в Питер, ни в Москву для того, чтобы это образование получить. У нас девять вузов готовят достаточно квалифицированные кадры в области ИТ", — отмечает заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.Представители ИТ-компаний представили на форуме свои разработки и впечатлились организации мероприятия не меньше участников."Это очень впечатляет. Думаю, что это, однозначно, поможет усилиться нашему образованию, а ребятам, которые только поступают в вузы, получить действительно качественное и крутое образование", — считает руководитель отдела подбора молодежи в "Авито" Татьяна Семина.