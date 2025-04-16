Делегации шести стран и 11 регионов России обсудят в Омске инициативы по устойчивому развитию.

16 апреля Омск принимает участников первого международного форума по устойчивому развитию стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В столицу сибирского региона прибыли делегации из шести стран, а также представители одиннадцати российских регионов. 2025 год был объявлен Годом устойчивого развития ШОС.Форум, который проходит при поддержке Министерства экономического развития России и Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ), станет важной платформой для обсуждения ключевых вопросов, включая зеленое развитие регионов, реализацию национальных проектов и адаптацию к изменениям климата, говорится на сайте мероприятия.На форуме обсудят локальные ESG-инициативы, меры господдержки. Эксперты проанализируют национальные проекты и ESG-рейтинги. Пленарное заседание ШОС 2030: Путь к устойчивому развитию будет посвящено созданию Национального ESG-рейтинга регионов, систематизации данных, а также повышению эффективности использования национальных проектов.ESG-повестка — это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. Аббревиатура ESG (environmental, social, governance) расшифровывается как природа, общество, управление.