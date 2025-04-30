Выставка проводится в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности наряду с выставками CityBus, Электроника-Транспорт, TransportLight.

Выставка проводится в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности наряду с выставками CityBus, Электроника-Транспорт, TransportLight. Представительный форум включает более 30 мероприятий деловой программы – конференции, семинары, круглые столы, собрания отраслевых ассоциаций, Молодежный Форум, технические визиты на объекты транспортной инфраструктуры столичного региона.Выставка будет работать 28, 29 и 30 апреля.ЭлектроТранс - первая в мире и единственная в России выставка, посвященная всему комплексу вопросов развития электрической мобильности в городах – не случайно объединила вокруг себя весь комплекс мероприятий. Тенденции в области городской мобильности очевидны: повышение комфорта и безопасности пассажиров, экологизация, цифровизация и автоматизация, перевод в ближайшие десятилетия на электрические рельсы не только общественного, но также служебного, коммунального, корпоративного сегментов транспорта, такси, средств индивидуальной мобильности.Приветствуя гостей и участников выставки, Председатель оргкомитета выставки, председатель МОО Союз Пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта РФ К.В. Янков отметил: Одним из вызовов современной мобильности в городах является диверсификация транспортного рынка, динамичное изменение центров приложения сил и, соответственно, пассажиропотоков, повышение требований к безопасности, комфорту и скорости перевозкам. Очевидно, что в выигрыше окажется экономика тех городов, которые быстрее смогут перевести свой транспорт на новые рельсы.Общероссийское значение мероприятий, проходящих в дни Российской недели общественного транспорта и городской мобильности, отмечается в приветствии Заместителя министра транспорта РФ В.В. Тимофеева: На площадке Российской недели общественного транспорта и городской мобильности широкий круг специалистов обсуждает концептуальные вопросы развития отрасли, что позволяет выбирать оптимальные решения актуальных задач.Выставка проводится при поддержке Правительства Москвы. В своем приветствии Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности М.С. Ликсутов подчеркнул, что Более 80% всех пассажирских перевозок в городе осуществляется на технике с электрической тягой. Москва сегодня – это не только лидер по использованию транспортных средств, но и центр разработки, а также внедрения самых инновационных моделей и технологий.В экспозиции и деловой программе принимают участие 128 организаций (82 со стендом) – производители электромобилей и зарядной инфраструктуры, накопителей, электроприводов, систем управления движением и СЦБ, поставщики элементов верхнего строения пути, информационных систем, технологий оплаты проезда, комплектующих и материалов, средств диагностики и ремонта, обеспечения безопасности, управления климатом.На выставке демонстрируются новые троллейбусы, электробусы, образцы рельсового транспорта производства ПК Транспортные системы, КАМАЗ, УХК БКМ, СП Нижэкотранс, ГК Транспортный центр, УТТЗ, МАЗ-РУС, Транс-Альфа. Электрические транспортные средства для перевозки грузов, коммунального хозяйства, туристической инфраструктуры, электромобили для автопарков предприятий и организаций представили АВТОВАЗ, ГК Автотор, Коммерческие электротранспортные технологии, Парад-Авто, МАЗ Москвич, Центр транспортных решений, ГКУ города Москвы ЦОДД, Сарапульский ЭГЗ, СпецАвтоИнжиниринг и другие.Зарядные станции для электротранспорта и другие решения для инфраструктуры представили ТрансЭнергоСнаб, РЭНЕРА, НПП Энергия, ПКФ СНАРК, Национальные зарядные системы, Rewatt, E-Prom, КЭАЗ, Системы Автономной Энергетики, Белвнешинвест, РКБ Глобус, АО Энергия, Юнипро, АйДи Электро, Яблочков.Генеральный партнер экспозиции – компания ТрансЭнергоСнаб, официальный партнер – ООО ПК Транспортные системы.30 апреля, по окончании выставочной части, состоится Московский парад электрического транспорта, посвященный 80-летию Великой Победы. Парад организуется в память о трудовом и боевом подвиге сотрудников Московского метрополитена, трамвайных и троллейбусных предприятий СССР в годы войны и пройдет по маршруту Экспоцентр - Парк Победы.