На экспозиции представили более 300 экспонатов, включая ранее не публиковавшиеся документы.

Торжественное открытие историко-документальной экспозиции "Летопись Победы" состоялось в Выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корреспондент ТАСС."Экспозиция посвящена тем, кто в годы войны день за днем на фронте и в тылу создавал летопись Победы - очерками и заметками в армейской и центральной прессе, фоторепортажами, кинохроникой, произведениями искусства. Это правда, которая сегодня формирует нашу историческую память о Великой Отечественной", - сказал, открывая выставку, статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.Как отметила на открытии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выставка "Летопись Победы" призвана сохранять страну, народ, культуру, национальности, "потому что без истории ничего из этого быть не может". "Росархив, Российское историческое общество и ТАСС проделали гигантскую и очень нужную работу, собрав настоящую палитру экспонатов, которые погружают в мир военной журналистики времен Великой Отечественной", - сказала она.По словам первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Калмыкова, сотрудники ТАСС бережно хранят память о тех, кто отдал свои жизни за всеобщую свободу. "Мы всегда смотрели на них как на людей, которые творят историю. Я хочу пожелать всем вам прикоснуться к этой истории - не только глазами, но и сердцем. Это действительно важно: есть о чем задуматься, есть кого вспомнить и кому сказать спасибо", - подчеркнул он.Директор Государственного архива РФ Лариса Роговая сообщила, что на выставке представлено более 300 экспонатов, включая ранее не публиковавшиеся документы. "Это не только фотографии выдающихся фотокорреспондентов, это их личные вещи, предметы, письма, дневники, записные книжки", - рассказала она.В открытии экспозиции приняли участие дети и родственники военных фотокорреспондентов ТАСС: Анна Халдей, Михаил Кубеев, Наталья Ратникова-Евзерихина и Антон Великжанин, а также действующие военкоры ТАСС.Дочь военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, чьи фотографии представлены на выставке, Анна Халдей в своем выступлении отметила важность сохранения исторической памяти. По ее словам, пока есть фотографии и другие документы тех героических лет, жива и память о народном подвиге - вот почему так важно сберечь и передать их будущим поколениям.Ответственный редактор корреспондентской сети ТАСС по Сибирскому федеральному округу Андрей Мармышев отметил, что опыт военкоров Великой Отечественной сегодня востребован при освещении специальной военной операции. Он рассказал, что в апреле 2022 года по дороге в Донецк читал фронтовой дневник "Ленинград действует" военкора ленинградского отделения ТАСС Павла Лукницкого - "в попытке понять, как живет осажденный врагами город". По словам Мармышева, помогла ему в работе на СВО и точка зрения Евгения Петрова о том, что на войне надо снимать не только баталии, но и жизнь.Документы, вошедшие в первый раздел экспозиции, рассказывают о перестройке информационной системы СССР во время Великой Отечественной войны. Они знакомят с масштабными задачами, которые приходилось решать до и во время войны ведущим СМИ страны: ТАСС, газетам "Правда", "Известия", "Комсомольская правда", "Красная звезда" и другим.Второй раздел выставки знакомит с работой военкоров. В их числе фотокорреспонденты ТАСС Евгений Халдей, Макс Альперт, Николай Кубеев, Эммануил Евзерихин, Леонид Великжанин, журналисты "Комсомольской правды" Аркадий Гайдар и Григорий Капустянский, фоторепортеры "Известий" Самарий Гурарий и Леонид Кудреватых. В экспозиции представлены также рукописи Александра Твардовского и Александра Фадеева, фронтовые заметки Ильи Эренбурга, стихотворения Константина Симонова, очерк Петра Лидова "Таня" о подвиге разведчицы Зои Космодемьянской.Отдельный раздел рассказывает о творчестве фотокорреспондента "Правды" Виктора Темина. В экспозицию вошли снятые им кадры битвы за Москву, сражений под Сталинградом и на Курской дуге, освобождения Польши, а также снимок со Знаменем Победы над рейхстагом.Экспозицию завершает серия плакатов "Окна ТАСС" - самого известного проекта агентства военных лет. Вошедшие в выставку плакаты демонстрируются впервые.