Экспозиция из специализированной техники разместится на площадке арены Ерофей.

С 17 по 19 мая в Хабаровске на арене Ерофей пройдет восьмая промышленная выставка Техно лето-2025. Участие в ней подтвердили 108 компаний из разных регионов России. Мероприятие проходит в рамках Российско-китайского форума. Подробнее - в материале Комсомольской правды - Хабаровск.Предприятия из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала и Дальнего Востока представят свою продукцию и разработки. Основные направления - деревообработка, мебельное производство, энергетика, транспорт, горная промышленность и строительство.Выставка является традиционным местом встреч с топ-менеджерами и ведущими специалистами предприятий, государственными, региональными и отраслевыми структурами, представителями бизнеса. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, запланированы лекции, круглые столы и мастер-классы, - рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.На выставке представят проекты: Архитектура. Стройиндустрия ДВ региона, Энергетика. Энергосбережение, Транспорт. Техника. Сервис. Перевозки, Горное дело. Оборудование. Спецтехника.Также в программе два профориентационных фестиваля - Горный и Энергетик, 28-й Дальневосточный архитектурный фестиваль ДВ зодчество-2025 имени архитектора А. С. Ческидова и конкурс Дизайн интерьеров и объектов среды.На уличной площадке посетители смогут увидеть 29 единиц крупной техники - строительной, горнодобывающей и лесоперерабатывающей. Все это - в реальном масштабе.Организатором Техно лето-2025 выступает Хабаровская международная ярмарка. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте выставки.Российско-китайский форум проводится при поддержке правительства Хабаровского края, МИД России, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ. Полная программа - на сайте.