Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил распространить на федеральный уровень подмосковный опыт ускоренного подключения объектов строительства к инженерным сетям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил распространить на федеральный уровень подмосковный опыт ускоренного подключения объектов строительства к инженерным сетям.По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья,инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета подпредседательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитиюинфраструктуры.Как отметил Воробьев, подключение к основным ресурсам —воде, канализации, газу, электричеству, связи и дорогам — остается сложной идлительной процедурой, особенно при реализации социальных и промышленныхпроектов.«Мы в Московской области особенно это почувствовали, когдапо поручению президента начали масштабную программу социальной газификации.Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разнымиорганизациями»,– сказал Воробьев.В качестве решения в Московской области был запущенцифровой сервис «ВсеСети» на региональном портале Госуслуг. Он позволяетпроводить согласования в электронном виде и в параллельном режиме. По даннымгубернатора Подмосковья, это сокращает сроки подключения с одного года до двухнедель.«Предлагаем масштабировать наш опыт, одобрить пилотныйпроект и пригласить к партнёрству федеральные ресурсные организации»,— добавилВоробьев, отметив, что после проработки механизма возможнызаконодательные изменения для его внедрения по всей стране.Губернатор Московской области также выступил с инициативойввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новыхжилых поселениях и СНТ.«Это позволит жителям официально пользоваться шлагбаумом,дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере многожалоб и неясностей»,— отметил Воробьев.Губернатор региона также напомнил, что в Подмосковьесосредоточено наибольшее число индивидуальных жилых домов и садоводческихтовариществ в стране — около 2,5 млн, и подчеркнул важность создания понятныхправил и обеспечения прав собственников в таких форматах проживания.Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковьеинженерные системы были обновлены почти в 150 многоквартирных домах.