На территории православного центра Усово-Спасское состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области.

На территории православного центра "Усово-Спасское" состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области.Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты,организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политикиМосковской области. Участников приветствовал заместитель председателяправительства Подмосковья Вячеслав Духин, который зачитал обращение губернатораАндрея Воробьёва.«Святитель Тихон — выдающийся духовный лидер, который сохранил главныеценности Русской Православной Церкви в годы испытаний. Его стойкость и мужествостали примером преданного служения»,— отметил Духин.Доклады спикеров были посвящены жизни и духовному наследию святителя, егороли в сохранении Церкви в годы революции и гражданской войны. Выступавшиеподчеркнули, что Тихон олицетворял пастырскую верность, духовную твердость имилосердие. Несмотря на гонения, арест и покушения, он продолжал служение,проводя богослужения и помогая страждущим.Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевскоепросветительское общество» Анна Громова напомнила, что просветительская миссиясвятителя продолжается и сегодня.«Мы и наши сподвижники, единомышленники в разных регионах России объединяютусилия для дальнейшего просвещения молодежи и милосердного служения ближним воСлаву Божию»,— сказала она.Конференцию завершил концерт духовной музыки в исполнении праздничного хораСпасского храма села Усово.