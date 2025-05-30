Выпускники владимирских школ сдали экзамен по русскому языку. Это один из двух обязательных экзаменов, наряду с математикой, для получения аттестата об окончании российской школы. Так,

Выпускники владимирских школ сдали экзамен по русскому языку. Это один из двух обязательных экзаменов, наряду с математикой, для получения аттестата об окончании российской школы. Так, например, на базе Лингвистической гимназии № 23 разместился один из пунктов проведения итоговой аттестации. Экзамен здесь сдают учащиеся из 39-й гимназии, девятой школы и Образовательного центра № 9. Елена Курицына,