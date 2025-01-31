Во Владимирской области упал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в ночь на 31 января в Судогодском районе. Тревожную новость в своих соцсетях прокомментировал губернатор

Во Владимирской области упал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в ночь на 31 января в Судогодском районе. Тревожную новость в своих соцсетях прокомментировал губернатор Владимирской области в 8 часов утра. Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата. На месте работают специалисты правоохранительных структур, Министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления.Жертв, пострадавших