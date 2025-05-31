За прошедшую неделю жители Владимирской области стали чаще сообщать о беспилотниках – количество обращений по этой теме выросло на 55,6%. Такие данные опубликовало областное министерство

За прошедшую неделю жители Владимирской области стали чаще сообщать о беспилотниках – количество обращений по этой теме выросло на 55,6%. Такие данные опубликовало областное министерство региональной безопасности. Всего на номер экстренной службы «112» поступило почти 15 тысяч звонков. При этом количество ложных или хулиганских вызовов снизилось на 27,3%. Заметно увеличилось и число обращений по другим