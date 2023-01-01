К чему снится сон в Новый год? Открываем завесу тайны.

К чему снится сон в Новый год? Открываем завесу тайны.Праздник Новый год окутан множеством традиций – это смешение обычаев и поверий разных народов, которые притянули, чтобы приукрасить событие. Напоминаем, что 1 января 2023 года еще не наступил год черного водяного кролика: согласно лунному календарю, произойдет это только 22 числа. А потому не стоит верить в особый мистицизм дня и его безмерную силу. Однако для всех заинтересованных "Дни.ру" решили поведать, к чему снится сон в Новый год.1 января 2023 года до 12:45 часов длятся девятые лунные сутки.Толкователи в один голос твердят, что это время считается энергетическинеблагоприятным. Зачастую негатив отражается и во сне — могут сниться кошмары.Однако ничего страшного нет. Вещими они бывают крайне редко и трактуются какпустые.Если вы чувствуете, что сон оказал на вас сильноевпечатление, это следует расценивать как знак. Наверняка в вашей жизни естькакие-то нерешенные вопросы и задачи, а подсознание хочет от них освободиться.Примечательно, что в ночь на Новый год 2023 идет вторая фаза растущей луны. Вэто время сны предвещают наступление нового периода в жизни.Помните, что вы сами создаете свою реальность, программируяум на те или иные события. Пытаясь определить извне, к чему снится сон в Новыйгод, вы ставите себя в позицию зависимой жертвы.Мир — это зеркало: если вы станете думать о страшном ипереживать, будете притягивать плохие события и ситуации. Поэтому не упускайтевозможности радоваться, веселиться и благодарить вселенную за все, что она вамдает. И если 1 января сон снится плохой — смейтесь от всей души, принимайте зааксиому только счастливое будущее, тогда негативные образы в вашем подсознанииутратят влияние и силу.