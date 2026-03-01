ЗНАЙТЕ - ПОРА ОСТАНОВИТЬСЯ, ЕСЛИ:
- в поездке вы проводите большую часть времени с ноутбуком на коленях, сдав ребенка в багаж.
- жена говорит, что общение весьма важно в браке, и вы покупате второй компьютер и делаете дома локалку, чтобы можно было поболтать с женой по аське.
- вы решаете остаться в институте еще на годик или два ради бесплатного доступа в интернет.
- вы считаете, что неудачники - это люди с модемами на 28.8 kbs.
- вы используете смайлики в обычной, бумажной почте.
- вы не знаете пол трех своих лучших друзей, потому что у них нейтральные ники, а спросить вам не приходило в голову.
- делая дома ремонт, вы долго не можете решить - наклеить обои или растянуть одну картину на всю стену;
- чтобы улыбнуться, вы наклоняете голову
еще анекдот!