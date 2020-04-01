Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, придерживается ли российский главнокомандующий каких-либо мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. ..

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, придерживается ли российский главнокомандующий каких-либо мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. По словам Пескова, президент соблюдает изоляцию, как и все сознательные граждане страны. Ранее государственный деятель заявлял, что Путин регулярно тестируется на наличие коронавируса, напоминает .