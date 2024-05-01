Ретро-троллейбус покатает владимирцев по кольцевому маршруту №8 1 мая в честь праздника. Поездка будет бесплатной, рассказали в пресс-службе мэрии. Троллейбус украшен праздничными

Ретро-троллейбус покатает владимирцев по кольцевому маршруту №8 1 мая в честь праздника. Поездка будет бесплатной, рассказали в пресс-службе мэрии. Троллейбус украшен праздничными плакатами и воздушными шарами. Всего во Владимирском депо сохранилось 3 таких ретро-машины. Владимирцы уже высказались о такой акции. Некоторые предложили сделать поездки бесплатными на постоянной основе, но большинство шутили в соцсетях о том,