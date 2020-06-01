Президент России Владимир Путин обозначил новую дату голосования по поправкам к Конституции. Глава государства проводит совещание с рабочей группой.

Президент России Владимир Путин обозначил новую дату голосования по поправкам к Конституции. Глава государства проводит совещание с рабочей группой.Подходящим днем для голосования смотрится 1 июля, заявил президент. Можно считать это согласованной датой, если не будет создано помех для проведения единого госэкзамена, подчеркнул Путин.Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила проводить голосование в течение семи дней. Предусмотрена возможность волеизъявления как в помещениях, так и на улице. Процесс будет организован безопаснее, чем поход в магазин, заверила глава ЦИК.В двух-трех регионах, отметила Памфилова, может быть проведено электронное голосование. При этом он идеи голосования по почте в ведомстве решили отказаться.По словам президента, были предложения провести голосование по поправкам к Конституции в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – 24 июня. "Не надо ничего смешивать", – подчеркнул глава государства.25 марта Владимир Путин перенес голосование по поправкам к Конституции. По словам главы государства, это было сделано, чтобы сохранить здоровье граждан.Сейчас темп прироста заражения коронавирусом в России снизился до 2%, сказала в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова. При отмене карантина ухудшения не наступает, констатировала руководитель ведомства.Новость дополняется.