В отделении фонда Защитники Отечества Владимирской области вручили медали Отец солдата Это...

В отделении фонда "Защитники Отечества" Владимирской области вручили медали "Отец солдата"Это общественная награда, которой отмечают отцов погибших участников СВО, проявивших мужество и героизм при выполнении боевого задания.Светлана Никитина, руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" во Владимирской области:- Она даёт право, наверное, чувствовать, что воспитал сына настоящим патриотом своей страны и, конечно, нам хотелось бы, чтобы папы принимали участие в патриотическом воспитании детей и наша молодёжь обязательно должна знать историю нашей страны. Историческая память о подвигах наших ребят, это одно из наших направлений.Сын Виталия Беляева, Дмитрий погиб 30 июня 2022-го года под Изюмом. Двадцатичетырехлетний сапёр вместе с напарником обезвредил от мин девятнадцать квадратных километров, что позволило пройти по этой территории российским войскам, но сам попал в засаду и подорвался на фугасе.Награждён Орденом Мужества посмертно.Медаль "Отец солдата" была учреждена в мае прошлого года всероссийским движением "Отцы России". На лицевой стороне отчеканены отец с сыном- как символ преемственности поколений и верности своему долгу. В настоящее время её получили двадцать пять жителей Владимирской области.Виталий Беляев, отец солдата:- Его выбор, его не удержать было всё равно ведь. И мама не отговаривала - это его работа, во-первых: осознано шел, отучился и когда он позвонил, сказал, что я сегодня улетаю, то только удачи пожелал и всё. И победы.